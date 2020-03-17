#ЯВыживу: известная певица запустила в сети гигиенический челлендж

Теперь звёзды и рядовые пользователи активно призывают людей тщательно мыть руки.

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Известная певица Глория Гейнор, известная по хиту «I Will Survive» (Я выживу), запустила в социальной сети одноимённый челлендж. В видео, которое она опубликовала в социальной сети Инстаграм, Глория тщательно моет руки с мылом, во время исполнения своей знаменитой песни.

Так певица присоединилась с флешмобу «Безопасные руки», объявленный и поддерживаемый Всемирной организацией здравоохранения в связи с распространением коронавируса Covid-19.

У ролика Глории Гейнор уже появились последователи — многотысячные пользователи социальных сетей, многие из которых стараются не просто подражать исполнительнице, но и привносить что-то своё в этот гигиенический челлендж.

Так, к #ЯВыживу уже присоединились актёры театра Английской национальной оперы, киноактёры, музыканты, танцовщики и многие другие знаменитости. Все они призывают население планеты следить за своей гигиеной, тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептическими гелями и соблюдать все нормы и правила, определённые ВОЗ.

Ведь если на руках может присутствовать вирус, который передаётся воздушно-капельным путём, то обработка рук убьёт его. Также лучше не трогать не очищенными руками глаза, нос и рот. Так вирус может попасть уже непосредственно в организм.

При выявлении любых признаков заболевания (повышенная температура, кашель, затруднение дыхания), нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.