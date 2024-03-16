Явка на ДЭГ в Челябинской области составила 76% на 11 часов 16 марта

Проголосовали электронно более 117 тысяч южноуральцев

Три четверти южноуральцев, которые зарегистрировались для дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ, уже реализовали свое избирательном право, об этом сообщил куратор по наблюдению за ДЭГ в регионе Александр Анисимов.

«На электронное голосование зарегистрировано 233 тысячи 716 южноуральцев, уже проголосовали 117 тысяч 497 человек, явка составила 76%. Все цифры обновляются в реальном времени, каждые шесть минут», — пояснил Александр Анисимов.

Система наблюдения позволяет выбрать для контроля любой район города Челябинска или любой муниципалитет области.

Для примера был выбран Советский район. Здесь на ДЭГ зарегистрировались около 10 тысяч человек, проголосовало на 11 часов утра 16 марта 7 тысяч 269.

«Мы можем видеть почасовой график, чтобы определить, в какие моменты люди чаще всего голосовали. Это позволяет отследить, в том числе, скачки и аномалии. На графике видим, что все объяснимо: большинство реализовали свое избирательном право рано утром или вечером», — говорит Александр Анисимов.

Также в системе можно посмотреть, сколько электронных голосов поступило с каждого участка и статус каждого бюллетеня.

«Они обезличены, нельзя посмотреть, кто и за кого голосовал, но можно посмотреть, есть ли он в системе. Каждому бюллетеню присвоен уникальный цифровой код, по которому можно определить, попал ли голос в систему. Очень удобно и максимально прозрачно», — пояснил Анисимов.