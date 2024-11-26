Ясный и безветренный день ждет жителей Челябинской области 26 ноября

Возможны туманы и изморозь

Сегодня, 26 ноября, в Челябинской области прогнозируют сухую и солнечную погоду. На большей части территории региона будет около нуля градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около 0°C. День выдастся солнечным, без осадков. Ветер неустойчивый, слабый.

В Магнитогорске похолодает до −4°C. Ясная погода порадует горожан. Ветер северного направления, слабый.

Температура воздуха в Миассе составит около 0°C. Солнечно. Ветер юго-западный, слабый.

Столбики термометров в Сатке достигнут небольшого плюса. В городе установится малооблачная погода. Ветер юго-восточный, до 2 метров в секунду.

Около 0°C ожидается в Озерске. День выдастся ясным. Ветер южный, слабый.

В Троицке отметка установится в пределах от −4 до −7°C. Ясно на протяжении всего дня. Ветер северо-западный, слабый.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −2 до +3°C, в низинах — около −7°C. Утром не исключаются туман и гололедно-изморозевые явления. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду.