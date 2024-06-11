Ясную и жаркую погоду обещают жителям Челябинской области 11 июня

Дождей не будет

Лето решило вернуться в Челябинскую область и взять курс на высокие температурные показатели. Сегодня, 11 июня, воздух раскалится до +29°C. Погода порадует южноуральцев отсутствием осадков. Подробнее о прогнозе — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске градусники этим утром покажут около +14°C, днем потеплеет до +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, до 4—9 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +27°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики также прогнозируют малооблачную погоду. В городе потеплеет до +26°C. Ветер преимущественно северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

Температура воздуха в Златоусте установится в пределах +24°C. Малооблачно, к вечеру облаков станет больше. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Отметка на градуснике в Кыштыме достигнет +24…+27 градусов. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

Показания термометров в Троицке покажут до +26°C. Ясно. Ветер северный, до 5 метров в секунду.

В целом в утренние часы в регионе ожидается около +14°C, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов Цельсия. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северо-западный, до 3—8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.