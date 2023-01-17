Ясная и теплая погода установилась в Челябинской области

Сильный ветер в регионе также стих

Сегодня, 17 января, в Челябинской области прогнозируют солнечную погоду. Ветер будет слабым. Днем воздух в регионе прогреется до −3 градусов, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается около −14°C, в низинах будет холоднее. Днем температура воздуха поднимется до минус 3—8 градусов, в низинах сохранятся более низкие значения — до −13 градусов. Погода будет солнечной, возможна небольшая облачность. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около −17°C, днем потеплеет до минус 4—6 градусов Цельсия. Синоптики также прогнозируют небольшую облачность, осадков не будет. Ветер слабый южного направления.