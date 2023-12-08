Ясная и морозная погода установится в Челябинской области

Ветер будет слабым

Морозы в Челябинской области продолжают крепнуть: сегодня, 8 декабря, днем температура воздуха опустится до −30 градусов, местами — чуть выше. День будет солнечным. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром жителям Челябинска следует одеться потеплее: столбики термометров покажут около −35°C. Днем сохранится морозная температура в пределах −27...−29 градусов Цельсия. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Челябинской области температурные значения также не будут отставать: в утренние часы синоптики обещают около −34°C, в отдельных районах ниже. Днем синоптики прогнозируют от −25 до −30°C, на юге — до −25°C. Ветер слабый. Малооблачно, без осадков. Возможна изморозь.