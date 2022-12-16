Ясная и безветренная погода задержится еще на один день в Челябинске

День будет холодным

Сегодня, 16 декабря, в Челябинской области сохранится холодная и солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ветер будет слабым.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около −23°C, днем температура воздуха установится в пределах от −10 до −12°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый 1—6 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают ясную погоду, без осадков. Утром температура воздуха составит около −23°C, местами ниже. Днем ожидается до минус 8—13 градусов, в низинах до −18°C. В горах будет теплее — до −5°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.