«Яркой жизни» не случилось

Прокуратура области направила в суд уголовное дело о хищении у участников долевого строительства около 614 миллионов рублей

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Майлстоун Девелопмент» Григория Чурбакова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).



По версии следствия, обвиняемый в период 2014—2017 годов совместно со вторым руководителем организации под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве жилых домов жилищного комплекса «Яркая жизнь» похитили денежные средства 414 участников долевого строительства — физических и юридических лиц, причинив ущерб на сумму около 614 миллионов рублей.



Жилищный комплекс «Яркая жизнь» должен был представлять собой микрорайон на улице Профессора Благих из двадцати многоэтажных домов повышенной комфортности. В 2017 году Григорий Чурбаков был задержан по обвинению в хищении средств дольщиков. Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 455 миллионов рублей.



На денежные средства, расчетные счета и имущество организаций-застройщиков наложен арест на сумму более 400 миллионов рублей.



Кроме того, являясь фактическим руководителем организаций-застройщиков ООО «БизнесСтройГрупп» (переименовано в ООО «Здания Будущего»), ООО СК «Дедал-Комид», ООО «СервисПроект», ООО «Архитект-Про», а также учредителем и фактическим руководителем ООО «Майлстоун Девелопмент», которое с 2016 года являлось управляющей компанией указанных организаций-застройщиков, Чурбаков довел организации-застройщики до банкротства. Следовательно, объявил о невозможности выполнить обязательства по заключенным договорам участия в долевом строительстве.



Прокуратура области сообщает, что в международный розыск объявлен второй обвиняемый. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

