Ярко-красные ягоды волчьего лыка украсили Зигальгу

Но любоваться ими лучше, находясь как можно дальше

На фоне зеленого подлеска в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области притягивают взгляд ярко-красные ягоды волчьего лыка. Они созрели совсем недавно и выделили это растение на фоне остальных, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Инспекторы предупредили: волчье лыко — растение ядовитое. Причем опасно в нем для человека абсолютно все, а не только ягоды. Поэтому если уж очень хочется им полюбоваться, то лучше сделать это на небольшом расстоянии.

«Кустарник входит в список самых ядовитых растений России. Достаточно лишь нескольких ягод, чтобы получить сильное отравление. Без вреда для себя поедать волчеягодник могут только птицы»,— отметили в нацпарке.

И как только пернатые поглотят все ягоды, волчье лыко вновь потеряется из вида.