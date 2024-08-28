Ярко-алые грибы‑невелички заметили на Таганае

Гигроцибе бывает не только алой

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили небольшой, но яркий гриб — гигроцибе алую. Встретить его можно с конца лета до глубокой осени преимущественно на неплодородных почвах. Не обратить внимание на гигроцибе алую, тем более в условиях низкой конкуренции, невозможно, передают представители нацпарка в своем телеграм-канале.

«В зависимости от условий произрастания и возраста гигроцибе бывает оранжевая, зеленая, желтая. Эти невелички высотой всего 4—6 сантиметров предпочитают неплодородные почвы, где конкуренция не такая большая. И даже опытные грибники гигроцибе алую не берут. В основном из-за ее размера», — рассказали в нацпарке.

Встретить гигроцибе можно нечасто, но у грибников, которые осенью будут охотиться за урожаем лисичек, рыжиков, белых грибов и подосиновиков, есть все шансы.