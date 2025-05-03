Японских карпов выпустили в пруд в Челябинском зоопарке

И напомнили, как вести себя посетителям

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В Челябинском зоопарке в декоративный пруд выпустили японских карпов Кои. Представители зоопарка уверяют, что наблюдать за ними — очень медитативное занятие. Но и рыбкам хочется покоя, а потому посетителей просят соблюдать ряд простых, но важных правил.

Посетителям запрещено бросать или опускать в пруд посторонние предметы; мыть руки, лицо и разные объекты; купаться и нырять; ловить рыбу.

На территории самого зоопарка запрещено оставлять мусор, вставать ногами на лавочки и другие объекты, распивать алкогольные напитки и курить.

Ответственность за действия и поведение детей несут их родители.