В Челябинском зоопарке в декоративный пруд выпустили японских карпов Кои. Представители зоопарка уверяют, что наблюдать за ними — очень медитативное занятие. Но и рыбкам хочется покоя, а потому посетителей просят соблюдать ряд простых, но важных правил.
Посетителям запрещено бросать или опускать в пруд посторонние предметы; мыть руки, лицо и разные объекты; купаться и нырять; ловить рыбу.
На территории самого зоопарка запрещено оставлять мусор, вставать ногами на лавочки и другие объекты, распивать алкогольные напитки и курить.
Ответственность за действия и поведение детей несут их родители.