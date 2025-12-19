Январский аванс у челябинцев будет меньше привычного

Продолжительный отдых повлияет на зарплату

В первом месяце грядущего года авансы вряд ли порадуют работников. Январская выплата станет меньше ввиду длительных новогодних праздников.

«Для тех, кто трудится на пятидневной рабочей неделе, в январе будет всего 15 рабочих дней. При этом на первую половину месяца выпадет только четыре рабочих дня. Согласно Трудовому кодексу, зарплата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц, а размер аванса рассчитывается исходя из фактически отработанного времени», — сообщает irk.ru.

Например, если сотрудник имеет оклад в 90 тысяч рублей, в первой половине января до вычета налога размер его выплаты будет порядка 24 тысяч, а с удержанием НДФЛ выйдет 20 880. Часть за вторую половину месяца составит около 66 тысяч рублей до налога или 57 420 чистыми.

