Янтарная кислота является универсальным стимулятором для садовых растений

Вещество также может использоваться в уходе за комнатными цветами

Опытные садоводы приписывают янтарную кислоту к жизненному эликсиру, восстанавливающему увядающие растения и стимулирующему высокую урожайность. Янтарной кислоте удается воздействовать на растения таким же образом, как витаминам на организм человека.

Важно! Не приобретайте биодобавки с янтарной кислотой, ухаживать за растениями следует чистым веществом.

Это удается янтарной кислоте:

• стимулировать корневую систему — с этой целью прибегают к еженедельному поливу раствором 0,2%;

• способствовать цветению и росту — за некоторое время до начала цветения растения дважды в сутки опрыскиваются веществом 0,1% концентрации;

• укоренить рассаду — за 60 минут до пересадки рассады ее поливают 0,25% кислотой;

• улучшить всхожесть — если приходится высаживать старые семена или выращивать орхидные, за 24 часа до посадки их замачивают в 0,2% растворе;

• снизить стрессовое воздействие — очень помогает комнатным растениям, которые пересадили, переставили на новое место, подрезали или выполнили с ними иные манипуляции. Достаточно каждые 14 дней проводить опрыскивания кислотой 0,2% концентрации;

• укоренить черенки — перед высадкой в грунт поместите черенки срезом в кислоту 0,5-1% на некоторое время;

• восстановить переболевшие растения — если посадки ослабли после заболевания, опрыскивайте их кислотой концентрации 2,5% каждые 14-21 день до тех пор, пока они полностью не восстановятся.