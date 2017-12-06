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«Яндекс» определил десятку главных хитов уходящего года

Первое место занял хит Эда Ширана «Shape of You».
сегодня в 16:01
  |  Общество

К концу года россияне традиционно начинают подводить итоги уходящих 12 месяцев. Сервис «Яндекс. Музыка» сделал это уже сейчас, назвав главные хиты 2017, что жители России слушали больше всего. Самым популярным треком стала композиция Эда Ширана «Shape of You». Рекорд по прослушиваниям установила москвичка Наталья Юркень, она с января включила данный хит 1213 раз. Об этом сообщает издание Tjournal.

В целом люди чуть больше слушают иностранную музыку: в общероссийском списке песен-фаворитов четыре трека на русском языке против шести зарубежных. — передает пресс-служба «Яндекса».

В ТОП-10 также попали «По волнам» Burito, «Believer» Imagine Dragons, «Despacito» Luis Fonsi feat. Daddy Yankee, «Тает лед» группы «Грибы», «Случайная» LOBODA, «Attention» Чарли Пута, «Feel It Still» Portugal. The Man, «Неделимы» Artik & Asti и «Thunder» Imagine Dragons.

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