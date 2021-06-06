«Яндекс» назвал употребляемые в Челябинской области диалектизмы

Некоторые слова нередко можно услышать и в других российских регионах

Ко Дню русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, «Яндекс» совместно с лингвистами из Института русского языка имени В. В. Виноградова составил список диалектных слов, которые используют жители разных регионов России. Как отметили в пресс-службе компании, для этого специалисты проанализировали комментарии и публикации пользователей «Яндекс.Дзен».

Для Челябинской области характерны такие слова, как «чечка» (деталь или аксессуар), «малорик» (молодец), «окарать» (ошибиться), «чеплашка» (миска, небольшая емкость) и «на божничку» (превозносить).

В соседней Свердловской области также употребляют слово «молорик». Нередко можно услышать следующие диалектизмы: «хабазина» (громадина), «хозя» (хозяин), «кожилиться» (напрягаться) и «свороток» (поворот).

«Некоторые слова оказались характерны сразу для нескольких регионов, причем часто это регионы-соседи, что и неудивительно. Например, слово „шушлайка“ (так называют малолитражные автомобили) используется в основном в Сибири. „Отворотка“ (дорога, отходящая в сторону от основной) — на Севере. Для Дальнего Востока характерно слово „темпер“ (сокращенное „температура“)»,— отмечают исследователи.

Кроме того, аналитики «Яндекса» отметили региональные синонимы. Например, игру в догонялки в разных регионах страны могут называть ляпками, догоняшками или салками, а мусорный контейнер — пухто, кагатом, мусорницей или кеской.