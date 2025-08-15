Яна Лантратова выступила за создание учебника о Великой Отечественной войне

Об этом она рассказала на форуме в Челябинской области

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единый учебник по истории Великой Отечественной войны для стран СНГ. Пособие призвано сохранить историческую память. Об этом и других вызовах она рассказала на форуме «Церковь, власть и бизнес в укреплении духовного суверенитета России на основе традиционных духовно-нравственных ценностей», который проходит сейчас в Троицке.

По словам депутата, за намеренную фальсификацию истории России должна быть установлена правовая ответственность.

«Сегодня, во время СВО, когда наши герои, продолжая подвиг советского народа в период Великой Отечественной войны, сражаются с неонацизмом, — мы обязаны сохранить историческую память, укрепить ее», — отметила Яна Лантратова.

Единый учебник истории Великой Отечественной войны для стран СНГ способствовал бы этому. Поэтому депутат выступила с поддержкой создания «Евразийской гильдии историков».

В работе форума приняла участие и заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова. Она представила доклад на тему «Духовный суверенитет и безопасность современной России».

«Мы все сейчас объединяемся. Пропаганда по уничтожению нашего государства изнутри не сработала. С начала специальной военной операции люди поняли, что нужно быть вместе. Наша Русская православная церковь, как никто, объединяет и просвещает людей», — отметила Маргарита Павлова.

Форум организовали Челябинская митрополия, правительство Челябинской области, Законодательное собрание региона, Челябинское отделение Всемирного Русского Народного Собора, Союз промышленников и предпринимателей, администрация Троицка и др. Участники форума работают в секциях: «Ценности молодежи: вызовы и ориентиры», «Бизнес и духовные ценности», «Межкультурные коммуникации».