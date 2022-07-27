Яна Лантратова: укладывала ребенка, меня попросили вывезти из Донбасса раненых детей...

Депутат Госдумы от Челябинской области — о Дне памяти детей, погибших в Донбассе

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова с 2014 года в составе организации «Волонтеры России» несколько раз была в командировках в ЛДНР, помогала вывозить из воюющих республик несовершеннолетних жителей. Для нее объявленный главой Донецкой Народной Республики День памяти детей — жертв войны — не просто дата в календаре. Яна Лантратова вспоминает о своих впечатлениях от первых поездок в Донбасс.



«Восемь лет назад в этот день укладывала ребенка спать и мне позвонили, попросили помочь вывезти из Донбасса раненых детей. Не раздумывая, сорвалась в первую поездку, потом во вторую, в третью. И так несколько лет подряд туда постоянно стремилась, чтобы попытаться спасти хотя бы чью-то жизнь. При этом — рискуя своей. А дома ждал совсем маленький сын.

Сейчас анализирую ситуацию и думаю: как могла? А с кем бы потом остался он? Но понимаю, что все сделала правильно. И мне повезло. Жаль только, что нет рядом доктора Лизы, Елизаветы Глинки, вместе с которой мы выезжали на помощь детям Донбасса. Царствия небесного!

Сегодня День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Иногда закрываю глаза и вспоминаю лица тех, кто оставался на территориях, отправляя свои семьи в безопасное место на автобусах. Они в душе не знали — увидятся ли снова, обнимут ли своих родных. Вспоминаю тех, кого спасти не удалось. Безутешное горе их матерей. Свои слезы от осознания беспомощности и несправедливости всего происходящего.

Сергей Миронов (лидер партии „Справедливая Россия — За Правду“. — Прим. ред.) предложил создать в Москве Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса. Это ведь наши дети и главная цель спецоперации лично для меня. К сожалению, не могу сейчас туда поехать, разделить с людьми эту боль. Стоять под окнами посольств США и Британии с портретами погибших детей смысла не вижу: не хочется в этот день политики. Лучше зайду в храм. Упокой, Господи, невинные души этих Ангелов!»