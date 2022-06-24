Яна Лантратова предложила ввести уроки экологии в младших классах

Депутат Госдумы предлагает использовать учебные пособия, разработанные в Челябинской области

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести в российских школах уроки экологии для младших классов. Об этом ИА «Первое областное» сообщила сама политик.

«Экологическим просвещением детей важно заниматься как можно раньше. С раннего возраста прививать им бережное отношение к природе. Поэтому необходимо ввести уроки экологии именно в начальных классах», — полагает политик.

За основу курса Яна Лантратова предлагает взять учебники, разработанные в Челябинской области.

Пособие «Практическая экология для младших школьников» создано министерством экологии и министерством образования Челябинской области совместно со специалистами из ЧелГУ и ЮУрГГПУ. Учебно-методический комплект включает в себя методические материалы для учителей, а также тетрадь для школьников. Пособие стало победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».

В 2021—2022 учебном году на Южном Урале по пособию отучились первые 46 тыс. первоклассников. Сейчас в Челябинской области работают над изданием аналогичных пособий для учащихся 2-х классов.