«Экологическим просвещением детей важно заниматься как можно раньше. С раннего возраста прививать им бережное отношение к природе. Поэтому необходимо ввести уроки экологии именно в начальных классах», — полагает политик.За основу курса Яна Лантратова предлагает взять учебники, разработанные в Челябинской области.
Пособие «Практическая экология для младших школьников» создано министерством экологии и министерством образования Челябинской области совместно со специалистами из ЧелГУ и ЮУрГГПУ. Учебно-методический комплект включает в себя методические материалы для учителей, а также тетрадь для школьников. Пособие стало победителем международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие».
В 2021—2022 учебном году на Южном Урале по пособию отучились первые 46 тыс. первоклассников. Сейчас в Челябинской области работают над изданием аналогичных пособий для учащихся 2-х классов.