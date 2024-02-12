Яна Лантратова предложила создавать детские комнаты при вузах

И ряд других мер по поддержке беременных и молодых мам — студенток

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением создавать детские комнаты при российских вузах. Это позволит молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения, пишет в личном телеграм-канале политик.

Также Яна Лантратова предлагает:

— ввести запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трех лет;

— разрабатывать индивидуальный план обучения и выплачивать стипендию во время академического отпуска по беременности;

— бесплатно заселять беременных студенток в отдельные комнаты в студенческих общежитиях вместе с мужем либо выплачивать компенсации в виде средней стоимости аренды жилой комнаты.