Яна Лантратова помогла юноше из Челябинской области добиться допуска на экзамены

Из-за проблем в семье в 2021 году выпускник не смог сдать ЕГЭ

Депутат Госдумы Яна Лантратова помогла 19-летнему жителю Челябинской области добиться допуска на экзамены. Из-за проблем в семье в 2021 году молодой человек не смог сдать ЕГЭ, а в этом году у него возникли новые трудности, рассказала депутат на своих страницах в социальных сетях.

В прошлом году Елисей из-за развода родителей и новой семьи отца, несмотря на все старания, не смог сдать ЕГЭ. Весь год молодой человек готовился к экзаменам, чтобы сдать их в 2022 году и поступить в медуниверситет, однако школа, в которой он учился, не предоставила ему такую возможность. Отказ он получил и в других образовательных учреждениях. В результате юноша опоздал с подачей заявления. Отчаявшись, он обратился за помощью к депутату Яне Лантратовой.

«Очень захотелось помочь ему стать студентом. Отправила запрос министру образования и науки Челябинской области с просьбой оказать содействие в восстановлении срока подачи заявления о сдаче ЕГЭ и проведении ГИА-11 в 2022 году. Пришли хорошие новости: государственной экзаменационной комиссией Челябинской области принято положительное решение. Елисей зарегистрирован для участия ГИА-11 в 2022 году!» — рассказала депутат.

Также Яна Лантратова пожелала южноуральцу успешной сдачи экзаменов.

Напомним, в начале мая депутат сообщила о том, что помогла добиться жительнице Челябинской области увеличения пенсии по потере кормильца.