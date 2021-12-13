Яна Лантратова помогла челябинцу вернуть зарплату и больничный

Нечистый на руку бизнесмен выплатил инженеру деньги лишь после вмешательства юристов депутата Госдумы

Житель Челябинска Вячеслав Киршин остался без оклада и оплаты больничного из-за «забывчивости» своего работодателя, сообщили Первому областному информагентству в приемной депутата Госдумы Яны Лантратовой. Лишь вмешательство юристов парламентария помогло Киршину добиться выплаты положенных денег.



Как сообщили в приемной депутата, руководитель челябинского предприятия отказался платить инженеру по оборудованию, так как Вячеслав Киршин заболел вскоре после трудоустройства. Как выяснил оставшийся без денег мужчина, его при приеме на работу не оформили согласно законодательству, и теперь бизнесмен-работодатель считал себя вправе оставить Киршина без денег.

Ситуацию удалось переломить благодаря вмешательству депутата Госдумы: на встрече Яны Лантратовой с избирателями обманутый инженер попросил ее о помощи. Юристы из приемной депутата помогли с оформлением искового заявления и сопровождали Киршина во время обращения в суд и общения с бизнесменом.

«Работодатель в итоге предпочел пойти на мировое соглашение и выплатил Вячеславу Владимировичу более 30 тысяч рублей. Запись о работе внесена в трудовую книжку. Вскоре Киршин получит и оплату больничного листа», — сообщили Первому областному информагентству в приемной Яны Лантратовой.

Напомним, Яна Лантратова прошла в депутаты Госдумы в сентябре 2021 года по региональным спискам партии «Справедливая Россия — За Правду». После победы Лантратова продолжила работу в Челябинской области.