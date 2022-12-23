Яна Лантратова поддержала идею установить официальный День беременных

Особый день предлагают назначить на 7 апреля или 7 октября

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Яна Лантратова высказалась за идею учредить в России День беременных. Об этом парламентарий сообщила в своем телеграм-канале.



Официально закрепить в календаре День беременных предложила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Назначить день предложили на 7 апреля или 7 октября.

Автор инициативы считает, что эта мера подчеркнет особое положение беременных. Депутат отметила, что в России сложилась непростая демографическая ситуация, и важно популяризировать традиционные ценности.

«Забота о беременных женщинах и детях всегда была и остается приоритетным направлением государственной политики. Важна не только финансовая поддержка, но и повышение статуса беременных. Данная инициатива как раз на это и направлена»,— считает Яна Лантратова.