Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала идею создания отечественного аналога Sims. Это компьютерная игра в жанре симулятора жизни.
«Есть игра, где подростки в школе убивают сверстников, а потом удивляемся скулшуттингу. Наши дети заслуживают лучшего, чем последние части Call of Duty с убийствами „плохих русских солдат“ и The Sims 4 с пропагандой однополых связей. Запрещать то, что нам не нравится — не выход. Гораздо эффективнее предоставить альтернативу», — считает Яна Лантратова.
Российский аналог Sims, считает политик, должен быть не только интересным, но еще и соответствовать нашим традиционным ценностям.
Яна Лантратова полагает, что государство должно поддерживать развитие отечественной индустрии видеоигр наравне, к примеру, с поддержкой кинематографа.