Яна Лантратова поддержала идею создания российского симулятора жизни

Депутат считает, что государство должно помогать разработчикам игр

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова поддержала идею создания отечественного аналога Sims. Это компьютерная игра в жанре симулятора жизни.

«Есть игра, где подростки в школе убивают сверстников, а потом удивляемся скулшуттингу. Наши дети заслуживают лучшего, чем последние части Call of Duty с убийствами „плохих русских солдат“ и The Sims 4 с пропагандой однополых связей. Запрещать то, что нам не нравится — не выход. Гораздо эффективнее предоставить альтернативу», — считает Яна Лантратова.

Российский аналог Sims, считает политик, должен быть не только интересным, но еще и соответствовать нашим традиционным ценностям.

Яна Лантратова полагает, что государство должно поддерживать развитие отечественной индустрии видеоигр наравне, к примеру, с поддержкой кинематографа.