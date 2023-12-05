Яна Лантратова: Губернатор показал, что знает свой регион и его проблемы

Депутат Госдумы оценила скорость и качество обратной связи, которую дает жителям глава региона

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала итоги прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По ее мнению, такой разговор «глаза в глаза» помогает выстроить более доверительные отношения власти и общества, а главе региона дает возможность оценить работу своих подчиненных, сделать выводы и, возможно, затем принять кадровые решения.

«Фокус вопросов, с которыми люди обращаются к главе региона, остается прежним. В основном, они касаются социальной сферы. Жалуются на здравоохранение, дороги, ЖКХ... Конечно, речь идет о поддержке участников СВО. Это приоритетные направления работы областной администрации. Губернатор сразу же дает обратную связь. Строго спрашивает с подчиненных, но не критикует их. То есть дает понять, что любые недочеты — это наша общая ответственность. Каждого из нас», — отметила депутат.

Она высоко оценила то, насколько хорошо Алексей Текслер знает свой регион и его проблематику.

«Губернатор знает проблемы, с которыми сталкиваются люди. Дал понять, что они решаются. То, что еще не решено, уже находится в работе. Это, безусловно, вселяет надежду и у меня есть основания доверять словам главы региона. Потому что он всегда выполняет свои обещания, и мы видим, как при Алексее Текслере преображается Челябинская область, становится все более комфортной для жизни», — добавила Яна Лантратова.

Она также отметила, что такой подход главы региона к работе — константа:

«Он всегда помогает решать проблемы, оперативно дает необходимые поручения. Как раз то, что мы наблюдали и сегодня. Со своими помощниками он на связи, знает всех глав городов и сельских поселений, тут же звонит и берет тему в работу. Это образцово-показательный „губернатор новой волны“. Мобильный, активный, неравнодушный, использующий новые подходы в управлении, связаться с ним можно через социальные сети», — подчеркнула депутат.