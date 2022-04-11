Ямочный ремонт дороги начали на Свердловском проспекте в Челябинске

С наступлением тепла в городе стартовали дорожные работы

В Челябинске установились плюсовые температуры и оттаяли почти все дороги. На прошлой неделе стартовал ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. В понедельник, 11 апреля, работы проводят на Свердловском проспекте, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

Фото работ на Свердловском проспекте опубликовали в пресс-службе комитета. На кадрах видно, как подрядчики устраняют ямы на проезжей части.

Отметим, ранее выбоины на дорогах закрывали только холодной смесью из-за минусовых температур.

Список участков, которые будут ремонтировать в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», — в материале ИА «Первое областное».

Ранее сообщалось, что проект строительства дороги по улице Агалакова от Гагарина до Гранитной передан в Госэкспертизу. Об этом и текущей ситуации с соседними дорогами в Ленинском районе рассказал замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.