Владимир Якушев поздравил уральцев с Первомаем

На Урале упорный труд всегда был предметом гордости

Сегодня, 1 мая, в России отмечают День весны и труда. Полномочный представитель президента России на Урале Владимир Якушев поздравил уральцев и подчеркнул, что Первомай напрямую связан с уважением к труду и его значением в жизни каждого человека.

«На Урале и в Западной Сибири самоотверженный, упорный труд всегда был предметом гордости, залогом процветания нашего Отечества. 1 Мая мы чествуем тех, кто создает новое, стремится к изменениям, двигает нашу страну вперед»,— сказал Владимир Якушев.

Полпред президента пожелал всем, кто трудится, крепкого здоровья, реализации намеченных планов и новых достижений.