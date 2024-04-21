Владимир Якушев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником

На Урале работает большое количество профессионалов, неравнодушных к судьбе земляков

В России 21 апреля свой профессиональный праздник отмечают депутаты и работники органов местного самоуправления. Полномочный представитель президента на Урале Владимир Якушев поздравил их и отметил, что в уральской системе органов местного самоуправления работают профессионалы, которые искренне заинтересованы в благополучии людей и процветании родных мест.

«Ваша миссия — сложная и ответственная: нужно слушать и слышать людей, глубоко погружаться в их проблемы, находить решения и подтверждать их реальными делами. Каждый день вы решаете жизненно важные для людей вопросы. Именно из таких решений складывается благополучие и стабильное развитие России»,— сказал Владимир Якушев.

По его словам, именно от депутатов и работников местного самоуправления зависит успех в реализации государственной политики, выполнение поручений президента, а также будущее вверенных им населенных пунктов и качество жизни людей.

Владимир Якушев поблагодарил их за профессионализм, терпение и настойчивость и пожелал успехов в труде.