«Ягоды под снегом» и «Рыбка в пруду»: что едят дети в сельской школьной столовой

В Международный день школьного питания мы заглянули в столовую села Варламово

Столовая школы села Варламово победила в конкурсе пищеблоков сельских школ региона. Около 15 лет назад здесь отказались от услуг комбината питания и с тех пор готовят завтраки и обеды сами. Как кормят школьников на селе, Первому областному информагентству рассказала директор учебного заведения Ольга Попова.

«Когда работают повара, по школе разносятся вкусные домашние запахи. По ароматам мы уже знаем, чем накормят в столовой. И наши дети съедают все», — говорит Ольга Попова.

Большинство ребят получают в школьной столовой завтрак: овощной салатик и горячее, а также полезный напиток — кисель, компот, напиток из шиповника. Дети участников СВО питаются дважды — в дополнение к завтраку им положен обед, обязательно с супом.

«Любимые блюда наших детей — это куриные котлеты с пюре или макаронами, тефтельки со сложным гарниром, плов, жаркое, творожная запеканка. Особой популярностью пользуется рыба, запеченная в сметанном соусе», — рассказывает Ольга Попова.

Все блюда готовят строго по сборнику рецептов школьного питания и только из свежих продуктов. Полуфабрикаты запрещены. Закупкой продуктов школа также занимается самостоятельно.

Летом школьники сами выращивают на пришкольном участке картофель, морковь и свеклу — их хватает практически на всю осень. Благодаря отказу от стороних услуг и собственному огороду столовая значительно экономит.

Несколько лет назад школа Варламово заменила все оборудование на кухне: сегодня повара готовят на новых плитах и жарочных шкафах, линия раздачи готовых блюд теперь с подогревом, посуду моют в новой посудомоечной машине. Теперь школа мечтает о ремонте столовой, чтобы внешний вид зала отвечал высокому уровню блюд, которые готовят местные повара.

Кстати, на конкурсе в Москве столовая школы села Варламово также стала лауреатом. Столичное жюри повара накормили салатом с клюквой «Уральские россыпи», картофельным пюре с рыбной котлетой «Рыбка в пруду» и творожными сырниками «Ягоды под снегом». Эти три блюда подают и в школьной столовой.