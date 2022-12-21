Ядерный центр Снежинска заработал на миллиард рублей больше, чем планировал

Речь идет о выручке в 2022 году, не связанной с гособоронзаказом

По итогам 2022 года РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина в Снежинске выполнил все обязательства по гособоронзаказу и кооперации. Кроме того, вместо запланированных 6,8 млрд рублей выручка предприятия, не связанная с гособоронзаказом, превысила миллиард рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал директор предприятия Михаил Железнов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководитель ядерного центра в Снежинске уточнил: год оказался для отрасли и предприятия непростым. Но по итогу удалось не только перевыполнить поставленные планы, но и освоить новые компетенции.

«В течение года у нас менялись плановые задания. Их удалось выполнить только благодаря усилиям наших рабочих, специалистов, инженеров, ученых. Они героическим трудом в выходные дни и в трехсменном режиме выполняли задачи, чтобы обеспечить своевременные поставки изготавливаемых изделий», — уточнил Михаил Железнов.

Еще одно ключевое достижение — защита четырех докторских и девяти кандидатских диссертаций; главный конструктор предприятия избран членом-корреспондентом РАН.

На 2022 год ядерный центр намечал расширение научной базы, и это удалось реализовать в полном объеме. Построены и введены в эксплуатацию ряд стендов и установок. Особо значимым является уникальный комплекс импульсной томографии на базе линейного ускорителя ЛИУ-20.

Кроме того, введен в строй комплекс оборудования по водородной безопасности, где уже проводится экспериментальная отработка по безопасному обращению с водородосодержащими соединениями.

Михаил Железнов уделил особое внимание кадровому вопросу. Удалось принять на работу почти 100 специалистов; год назад было около 80. Таким образом, количество сотрудников ядерного центра выросло до 10 тысяч 480 человек. За год 6074 человека прошли обязательное профобучение, по отраслевым программам обучились 29 сотрудников. Дополнительным обучением охвачено 1660 работников.

«Мы вступили в тесные совместные разработки с научно-производственными предприятиями разных форм собственности. Уже есть позитивный результат. Роскосмос, Ростех, оборонные предприятия, частные компании — везде сейчас востребованы наши разработки. И мы в этом году убедились, что можем многое делать своими силами», — подытожил директор РФЯЦ-ВНИИТФ.