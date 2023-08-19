Яблочный Спас — 2023: традиции и приметы

Верующие в этот день отмечают Преображение Господне

Сегодня, 19 августа, православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников — Преображение Господне. В народе этот праздник более известен как Яблочный Спас. История церковного и народного праздника, а также традиции, запреты и приметы — в материале ИА «Первое областное».

История и значение праздника Преображения Господня

Как сообщается в Евангелии, незадолго до своей смерти Христос взял трех своих учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и отправился молиться на гору Фавор. Пока он молился, его ученики, уставшие за день, уснули. Разбудил их яркий свет: они увидели преобразившегося Христа. Лицо его сияло, а одежда стала ослепительно-белой. Перед ним стояли пророки Моисей и Илия и разговаривали с ним. Затем появилось облако, из которого раздался голос: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Слушайте его».

Это преображение показало ученикам, что Христос будет царем на небе, а не на земле, как думали иудеи. Однако он запретил им рассказывать об этом кому-либо до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.

Церковь призывает горожан к духовному преображению. Праздник — повод начать новую жизнь без вредных привычек и грехов.

Яблочный Спас — традиции праздника

На Руси к этому дню поспевали яблоки, и наши предки начинали собирать урожай. Однако до праздника Преображения яблоки не ели, так как считали плоды «греховными» из-за библейской Евы, которая лишила людей жизни в раю, съев яблоко с древа познания. На стол яблоки ставили только после того, как освятили их в церкви до или после праздничной литургии. Освященный плод сразу же откусывали и загадывали желание. Наши предки верили, что оно обязательно сбудется.

На столе в праздничный день все угощения были преимущественно из яблок. Хозяйки пекли пироги, варили варенье, а также готовили запеченные яблоки. У тех, кто соблюдал Успенский пост, выпечка была постной. Однако в этот праздничный день верующим разрешается съесть немного рыбы и выпить немного вина. За стол все садились только вечером: днем крестьяне продолжали собирать урожай яблок.

Наши предки верили, что 19 августа Земля «поворачивается к осени»: вода в водоемах уже становилась холодной, воздух вечером остывал все раньше, а листья на деревьях начинали желтеть. Лето на Руси провожали песнями, плясками и хороводами.

Запреты

Как и в любой другой церковный праздник, нельзя сквернословить, обижаться, замышлять недоброе. Не следует отказывать в милостыне: на Яблочный Спас нужно раздать бедным как можно больше освященных яблок. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Также не рекомендуется устраивать шумные посиделки, иначе могут возникнуть проблемы.

Народные приметы