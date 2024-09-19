«Я знаю своего ребенка»: челябинский психолог рассказывает о родительских заблуждениях и способах пережить травлю в школе

Кто чаще всего становится агрессором и жертвой буллинга

Клинический психолог, гештальт-терапевт Анастасия Малкова рассказала ИА «Первое областное» о способах противостояния буллингу, травме свидетеля и границах родительского контроля.



Как распознать буллинг и отличить его от конфликта?

Буллинг — это издевательство. Как физическое, так и моральное. Много зыбких граней. Когда ребенка бьют, толкают, причиняют физическую боль — это измеряемо и понятно. Буллинг моральный определить сложнее. Как его отличить от конфликта, иронии, шуток. Иронии, шутки — это тоже манипуляции. С одной стороны, юмор выделяют в психологии как способ снять напряжение. Но все мы разные. Кто-то воспринимает шутки спокойно, для других они болезненны. Конфликт — это точечная ситуация. Возник повод и вылился в какие-то последствия. Буллинг же — затяжная история, систематическое давление, высмеивание или же игнорирование, когда ребенка не замечают одноклассники, не общаются с ним.





Если говорить про детей, которые травят и которых травят, — это говорит о неуверенности в себе с обеих сторон. Есть и свидетели буллинга, и они тоже получают травму. Те, кто являются агрессорами, выбирают путь власти из-за неуверенности в себе. И история обычно более сложная, связанная с чувством вины: «Я какой-то не такой», «У меня плохая семья». При этом родители могут подпитывать почву негативом: «Ты ничего не можешь», «Тебе нечем ответить».

Что делать ребенку, столкнувшемуся с травлей?

Все, что нас не убивает, делает нас сильнее — считаю, что это неправильная фраза. Внутри нас в сложной ситуации всегда что-то ломается и умирает, но что-то и рождается. И почему мы застреваем в стрессовых ситуациях? Потому что не понимаем, что умирает, а что рождается. Нельзя оставаться с таким чувством одному. Для начала разберемся, как узнать, что происходит травля. Здесь все достаточно просто. Источник — сами дети. Педагог-психолог или классный руководитель должен уделять внимание климату в классе, много наблюдать, тогда ребята сами будут рассказывать о проблемных событиях. Для ребенка, столкнувшегося с травлей, важно быть услышанным взрослым. Это может быть кто угодно из школы. Учитель физкультуры или ОБЖ. Неважно. Родителям важно понимать, какие колоссальные изменения происходят в психике и физиологии подростка. Настроение ребенка постоянно меняется: сегодня он любящий, завтра ненавидящий, сегодня веселый, завтра злится. И это нормально. Ребенок как фонтан: то жизнерадостно пляшет, то затих. Почему родителей боятся? Давайте будем честными — чаще всего все-таки они начинают орать, наказывать, говорить «так нельзя». Но необходимо дать этому фонтану «пробулькать». В ситуации, когда родитель узнал, что его ребенка травят, не нужно бежать к родителям одноклассников и тем более к другим детям, чтобы разобраться.

Границы и рамки — в том смысле, что нужно дать этому фонтану отбиться так, как он хочет. Поддерживать, понимать, не осуждать. Точно не к родителям других детей идти и тем более к другим детям. Сначала задайте своему ребенку главный вопрос: «Как ты хочешь, чтобы разрешилась ситуация? Чего хочешь именно ты?» Далее ваши действия необходимо сделать публичными. Если это разговор с родителями одноклассников, то только в присутствии администрации школы.

Бывает и так, что подростку довериться некому. Нет важной фигуры взрослого, нет друзей. Тогда можно обратиться за помощью по телефону доверия, где анонимно получится хотя бы выговариваться. Есть сайт травлинет.рф с контактами для родителей и детей. Можно обратиться за бесплатной психологической помощью в кризисный центр. С подростками ситуация сложнее, все-таки потребуется внимание взрослого. Здесь задача психолога — выслушать, разгрузить эмоционально и сообщить родственнику ребенка о ситуации. Не о переживаниях, а о факте проблемы. Так ребенок почувствует, что он здесь, что он важен.





Как разделить контроль и попытку наладить контакт и выстроить доверительные отношения с ребенком?

Это очень сложная задача. И тонкая грань. Давайте обратим внимание, что и мы, взрослые, живем в постоянном контроле. Вход по картам, контроль расходов, времени, постоянные дедлайны, и мы ребенка втягиваем в этот же мир. И в чем сложность с подростком: в момент, когда он пытается отделиться от родителя, родитель не отпускает. В то же время в этот надломный момент могут произойти колоссальные изменения, которым, по-хорошему, стоит дать шанс случиться. Поэтому родителю так важно заботиться о себе и учиться отпускать контроль и над своей жизнью. Если родитель живет с установками «надо», «должен», «все делать правильно», ребенок перенимает эту модель и также может стать жертвой буллинга, такой безотказной. Кто везет — на том и ездят. Учитесь называть вещи своими именами. Если отец накричал на ребенка, не нужно говорить: «Папа устал». Правильнее будет: «Папа злится». Ребенок так научится различать эмоции, понимать, как он себя ведет в конфликтных ситуациях. Важно быть на стороне ребенка, даже если он кого-то ударил. «Понимаю, ты хотел отстоять свое мнение, ты защитил себя. Давай подумаем, как это можно сделать по-другому, попробуем подружиться и исправить ситуацию». Занимаясь с маленькими детьми, мы объясняем с легкостью, где зеленый и красный цвет, где буква «а», а вот — «б». И ведь так же можно делать и с обучением чувствам, их распознаванием.

Важна и информационная гигиена. Вручив ребенку в руки телефон, необходимо объяснить, что в интернете его поджидает и неприятный контент. Научите блокировать подозрительные сообщения, не вступать в переписку с незнакомцами, не высылать им свои фотографии. Трястись и ограждать от всего не нужно. Да, мир такой, и мы в нем живем. И учимся жить так, чтобы минимизировать стресс для себя и своей семьи.

Как распознать, что ребенок может быть агрессивным по отношению к другим детям?



Выплескивать агрессию — это нормально. Разозлиться, где-то напакостить. Так ребенок проявляет свои чувства. А родителю опять же важно снять свою тревогу за счет ребенка: до школы дошел, уроки сделал, пятерки приносит — и хорошо. Так у меня, взрослого, меньше стресса, а где за всем этим другой человек — непонятно. Агрессию ребенка необходимо направить в конструктивное русло — в спорт, творчество. Откуда у детей берется жестокость? Из фантазий. Рождается мысль, вынашивается и у кого-то воплощается в реальность. И у этой мысли есть источник: подросток прочитал, что в какой-то школе было нападение, эта информация отложилась. Он подумал, а что, если я могу сделать так же. Второй момент: ему это могли внушить, заставить. Кураторы групп смерти дают задание, и внушаемый идеей ребенок идет на преступление. Согласитесь, и взрослые внушаемы. Яркий пример — с телефонными мошенниками: когда образованные, умные люди подвергаются психологическому давлению, когда злоумышленник «нащупывает» слабое место жертвы и давит на него — взрослый сдается и переводит деньги. Так что мы можем требовать от детей? Фантазия — это хорошо, и она помогает справиться со стрессом. Стоит представить расправу над обидчиком — и становится легче. Но у подростков грань между фантазией и реальностью в силу возрастных особенностей может стираться. Поэтому так важна информационная гигиена и разговоры с подростком о последствия преступных действий. Не запреты, не угрозы, не ограничения, а поддержка и открытые разговоры.

Как ребенку пережить психологическую и физическую травму, нанесенную сверстником?

Только кажется, что дети переживают трагические события легче. Кажется из-за того, что у детей еще нет достаточной ценности жизни. Поверьте, дети испытывают все-таки неменьший страх. Обязательно нужно поработать с травмой свидетеля. А она случается не только у тех, кто был в классе, где случилась трагедия. Травмированы все, кто узнал об этой истории. Всем свидетелям тяжелых ситуаций — терактов, нападений — необходимо обратиться за психологической помощью в тот же день, до сна. Во сне события страшного дня проваливаются уже глубоко. Поэтому важно проговорить, выплакаться, выплеснуть свои эмоции в этот же день. С детьми проводится арт-терапия, песочная терапия, пишутся сказки — так дети выражают свои чувства. При этом у родителя нет задачи успокоить ребенка, а дать время именно пережить, став своеобразным контейнером для слез или, наоборот, смеха ребенка. Важно поговорить и в том случае, если беда случилась не в вашей школе. Обсудить с ребенком ситуацию, спросить, как бы он повел себя в ней, напомнить о технике безопасности. Ребенок — отражение состояния родителей. Подумайте, а как вы реагируете на такие события? Как вы переживаете шок и стресс? «Я знаю своего ребенка» — это распространенное заблуждение. Дети, как и взрослые, показывают окружающим далеко не все свои стороны. Но узнать своего ребенка лучше, конечно, можно, предоставляя ему свободу в выражении своих мыслей. И без осуждения.

Переживание физической травмы схоже с эмоциональной. В эмоциональной травме тоже тело включается, реагирует, запоминает. Работа с психологом поможет адаптироваться к новым условиям жизни. Особенно если результатом происшествия стала потеря части тела, конечности. Миримся с изменениями, подключаем ходьбу, спорт. Физические нагрузки помогают справиться со стрессом, вырабатываются гормоны счастья, что помогает подъему духа.