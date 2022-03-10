«Я самый счастливый человек»: челябинка с ДЦП пишет уникальные картины ногами

Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с Анастасией Кубрак и посмотрел, как создаются ее работы

Челябинка Анастасия Кубрак прикована к инвалидному креслу. ДЦП лишило ее возможности не только самостоятельно ходить, но и работать руками. Однако такая ситуация стала для девушки не приговором, а вызовом самой себе, поводом найти любимое дело. К 30 годам Анастасия научилась ногами рисовать пейзажи. Своим работам она посвятила сообщества в соцсетях и даже смогла монетизировать творчество. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в импровизированной мастерской южноуральской художницы.





Знакомство с Анастасией началось во «ВКонтакте». Девушка, несмотря на проблемы с руками, самостоятельно сидит в соцсетях, отвечает на сообщения. Просто кладет телефон на пол и пальцем ноги набирает текст.

Встретиться удалось в квартире Анастасии. Первым делом девушка показала домашнюю выставку. В комнате у стены аккуратно расставлен десяток пейзажей: бушующее море, пустынный пляж, зеленые луга… Работы действительно достойные, так считают и подписчики художницы в соцсетях. Помимо стабильно набирающихся десятков-сотен лайков под постами, Анастасия иногда берет коммерческие заказы. В среднем картина, на создание которой уйдет около четырех часов, стоит полторы-две тысячи рублей.

















Впрочем, интервью для СМИ, поддержка в собственных сообществах, заказы были не всегда. История знакомства с живописью вообще получилась прозаичная.

«Я увидела в интернете рекламу красок, решила просто заказать и попробовать порисовать. Первым делом перерисовала закат с фотографии. Кисточку было ногой просто держать, потому что я все делаю ногами. Но рисунки сначала были не очень, со временем стало лучше и лучше получаться», — вспоминает Анастасия.

Девушка купила онлайн-курсы и начала творить. Когда поняла, что стало получаться, создала паблик во «ВКонтакте» и вот уже более 6 лет радует подписчиков работами. От маленьких рисуночков пастелью на бумаге девушка перешла к реалистичным картинам с выверенной композицией, проработанными тенями красками на холсте.

Анастасия проводила в свою импровизированную мастерскую — кухню. Здесь на полу лежит коробка с десятками тюбиков краски, а также кисточки и две доски. Девушка ногой берет тюбик, пальцами ног откручивает крышку и выдавливает краску на маленькую доску. На большой доске (чтобы не испачкать пол) уже лежит холст.









Процесс создания картины обычно занимает 3—4 часа, Анастасия использует много цветов и с трепетом выбирает композицию — иногда по фотографиям из интернета, а иногда придумывает сама. Для журналиста было решено сделать блиц-демонстрацию мастерства, поэтому на маленьком квадратном холсте стало появляться темно-синее небо, которое впоследствии дополнил черный ночной лес.













К слову, несмотря на обилие пейзажей в творчестве, на вопрос о том, где бы хотелось больше всего побывать, девушка назвала не пляж или горы, а Санкт-Петербург. Говорит, очень нравится архитектура. Города она еще рисовать не пробовала, но пообещала в ближайшее время начать именно с Северной столицы.

На странице в соцсети Анастасии написано: «Я самый счастливый человек».

«У меня есть любимое дело. Есть те, кому нравится мое творчество, которые поддерживают меня, покупают картины», — делится художница.





Несмотря на трудности, уготованные судьбой, девушка нашла силы попробовать найти себя. И у нее получилось. Наверное, именно поэтому в завершение нашей встречи она говорит, что желает всем людям исполнить свои мечты.

«Я хочу сказать, что люди должны пробовать исполнять свои мечты. Даже если кажется, что не получится, надо обязательно пробовать», — улыбается Анастасия.