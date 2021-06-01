«Связал жизнь с мотоциклами»: пожарный из Сима отреставрировал пятнадцать «Уралов»

Житель Челябинской области рассказал о своем увлечении техникой

Пятнадцать мотоциклов «Урал» отреставрировал, собрал и выпустил за свою жизнь 25-летний Егор Осокин. Техник-технолог по профессии, сейчас старший пожарный в ПСЧ № 10 города Сим (Ашинский район, Челябинская область). Молодой южноуралец успел поработать на заводе, отслужить в армии, а после пошел по стопам отца, который в прошлом был командиром отделения 120-й пожарной части Миньяра.

«Я хотел всегда быть похожим на него. И вот в 10 лет он мне подарил скутер, за помощь и послушание, этому скутеру сейчас 15 лет, уже старый стал. Он ломался — мне приходилось чинить самому», — вспоминает пожарный Егор Осокин.





В ангаре у отца Егора долго стоял советский грузовой трехколесный мотороллер «Муравей», когда-то принадлежавший дедушке. Вместе с папой они ремонтировали транспортное средство как умели. Инструкций не было, спрашивали у знакомых, методом проб и ошибок пытались привести его в рабочее состояние. Отца не стало в 2011 году. А мотороллер Егор позже решил обменять — «захотел что-то помощнее».

«У нас мотороллера два было — один обменял, а второй — восстановил в память о дедушке. Мотороллер „Муравей“ очень нужен для хозяйства — мы и снег, и землю со двора на нем вывозили и привозили, чтобы машину не брать с прицепом», — поясняет Егор Осокин.

Так, в результате «обмена» с товарищем у парня появился первый мотоцикл «Урал». Его Егор тоже отремонтировал, покрасил и позже продал, купил еще несколько и вновь отреставрировал. Далее стали поступать просьбы, заказы на ремонт, реставрацию уже от других людей.





«Потом я с этими мотоциклами конкретно связал свою жизнь»





Еще много транспорта починил и отреставрировал житель Сима, но самый любимый его проект — зеленый «Урал», восстановленный под мотоцикл военного образца. Его он делал конкретно для себя, увидев картинки в интернете. Южноуралец признается, что на это ушло около года, а также много сил и средств.

«Такие мотоциклы сейчас идут на экспорт, мне захотелось сделать точную копию, но что-то добавить для себя новое», — добавляет Егор.

Например, в люльке мотоцикла появилась розетка под зарядное устройство, умелец поставил фары с линзой и LED-лампами. Два года Егор передвигался на «Урале» сам, а сейчас его дядя ездит на этом мотоцикле на пасеку. Отказ от этого ценного образца пожарный обосновывает тем, что транспорт стал для него тяжелым, к тому же расходует много топлива.





«Где не проедет пожарная машина, проедет мой мотоцикл „Урал“»





Пожарный «Урал» — один из относительно недавних проектов Егора Осокина. В начале 2021 года он взялся собирать его буквально из металлолома. Начальник пожарной части подошел к подчиненному и предложил попробовать воссоздать раритет. Таких мотоциклов сейчас нет, но у огнеборцев осталась мотопомпа (насос для перекачки жидкости. — Прим. ред.). Сначала реставратор посмотрел фото в интернете, как его единомышленники создавали подобные мотоциклы, затем сам приобрел «Урал» в разобранном состоянии, не на ходу. Доставил его в гараж, полностью разобрал, выкинул ненужное, отмыл, что-то покрасил и начал закупать запчасти. Во многом ему помогал и помогает друг детства, товарищ Юрий Савкин. Когда мотоцикл был собран, запустили двигатель — он заработал, как говорит Егор, «отлично». Потом он придумал, как установить люльку (боковой прицеп. — Прим. ред.), разместить мотопомпу, пожарные рукава, где будет багажный отсек и прочее. Нашлось место и для самого необходимого: в пожарном мотоцикле есть лопаты, штыковая и совковая, лом, топор, ножовка, есть даже канистра для запаса бензина. Проект удалось завершить ко Дню пожарной охраны, 30 апреля. Мотоцикл стал выставочным музейным образцом, но при этом, теоретически, способен работать при настоящем возгорании. Сейчас с «Уралом» приходят фотографироваться как с экспонатом.

«Где не проедет пожарная машина, проедет мой мотоцикл „Урал“. На лесной пожар машина может где-то и не пройти, „Урал“ более маневренный и по лесу проедет быстрее, чем пожарная машина. Если поблизости водоем будет открытый — это будет замечательно. Два человека, которые ездят на этом мотоцикле, снимают мотопомпу, ставят возле водоема, подсоединяют всасывающий рукав, кидают его в водоем, запускают помпу, у нее производительность 800 литров в минуту», — описывает свое «детище» пожарный-реставратор.

Мотопомпа могла бы качать воду как насос, соответственно — тушить пожары. Главное условие — открытый источник воды, расположенный рядом.





На сегодняшний день Егор Осокин передвигается на мобильном кроссовом мотоцикле и хочет временно приостановить работу в сфере реставрации двухколесной техники, новые заказы или работы он не берет. Но осталось завершить начатое — собрать почти сгнивший мотоцикл «Иж Юпитер» 1963 года, который тоже достался от дедушки и много лет простоял в гараже. В планах — восстановить его до заводского состояния. Также южноуральца интересуют машины, дом и пилорама, которые достались от отца, Егор хочет продолжить его дело.

«Буду делать „Ниву“, потому что она нужна мне для леса, для хозяйства. Она 2001 года, нужно всю подвеску менять. У нас большое хозяйство, большой коттедж, который папа построил. Отец мой был не только пожарным, но и занимался лесничеством, у него была своя пилорама и очень много техники: КАМАЗы, тракторы. Они уже старые, ломаются, надо что-то предпринимать или налаживать их, чтобы продолжать отцовский бизнес», — строит планы на будущее Егор.





«Времени хватает, хоть его не так уж и много»





На вопрос о том, остается ли время на привычный для всех его сверстников отдых, житель Сима отвечает, что «времени хватает, хоть его не так уж и много».

«Я же в пожарной охране сутки через трое работаю. С суток прихожу — еще целых три дня в запасе. С четырех до пяти, например, помогаю бабушке. А так постоянно нахожусь в своем гараже, после — дома отдыхаю, гуляю на улице, как положено. Все делаю по планам, расписываю у себя в голове и распределяю, сколько времени мне надо на конкретную работу. Могу выбрать день просто отдохнуть от всего, на речку съездить, с друзьями прокатиться, но это в основном по вечерам, днем я загружен работой», — говорит пожарный.

Почти в конце беседы южноуралец все-таки признается, что бывает сложно.

«Иногда приходилось откладывать свои дела на потом. Если что-то обещал, значит, надо сделать, или будет обидно. Бывало, что приходил в девять часов утра с суток — и в гараже до самой темноты», — вспоминает реставратор.

Тут же поясняет, что со своими личными транспортными средствами работает не спеша, находя время и на отдых, и на работу, и на хозяйство.