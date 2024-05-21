«Я получаю намного больше»: психолог рассказала о пользе аффирмаций

Несколько действенных советов и правил

Сейчас все большей популярностью пользуются различные виды медитации. Они помогают человеку сохранять спокойствие, находить решение своих проблем и формировать позитивное мышление в настоящем. Во Всемирный день медитаций мы поговорили с психологом, семейным психотерапевтом, расстановщиком Анной Васюковой и узнали, как работают аффирмации.

«Это позитивные фразы самовнушения, утверждения, которые создают нужный эмоциональный настрой. Своего рода кодировка мозга. При многократном повторении позитивной фразы наше подсознание закрепляет и запоминает желаемый образ или установку, улучшает психоэмоциональный фон и стимулирует положительные перемены в жизни», — рассказывает Анна.

Суть аффирмаций в том, чтоб окружить себя ментально позитивными мыслями, которые способствуют достижению желаемого результата.

«Позитивные установки влияют на наши мысли, наше подсознание. Но важно помнить — они не панацея», — отмечает Анна.

И все же ежедневные занятия по 10 минут со временем могут перевесить нежелательные стереотипы, приобретавшиеся годами.

«Они работают по принципу замещения. В один момент времени разум может удерживать только одну-единственную мысль, поэтому суть аффирмаций заключается в наполнении и удержании в сознании мыслей, которые подкрепляют ваше желание. Мозг не может одновременно давать сигнал в тело о тревоге и спокойствии», — рассказывает Анна.

Аффирмации и музыка имеют прямую связь. Слушая какую-то песню на регулярной основе, вы впечатываете ее в свое подсознание, и на основе этого оно вырабатывает соответствующие программы, притягивают в вашу жизнь определенные сценарии. Поэтому важно фильтровать треки, которые вы слушаете, и добавлять в свой плейлист больше позитивных песен, придающих заряд мотивации и поднимающих настроение.

Аффирмации «чистят» мышление, подготавливают нас к удивительным переменам в ближайшем будущем и притягивают их в нашу судьбу, как только мы к этому готовы. Стоит изменить свое мышление, и жизнь соответствующим образом отвечает на эти изменения.

Мы составили для вас несколько важных правил для аффирмаций:

1. Утверждение должно быть сформулировано как факт, в настоящем времени. Например: «Я успешный человек».



2. Используйте только позитивные слова, избегайте негативных утверждений.



3. Аффирмация должна быть по смыслу полностью противоположна той негативной программе, от которой вы хотите избавиться.



4. Она должна быть краткой и в то же время яркой, образной. Например: «Я талантлив» или «Мой доход постоянно растет». Короткие позитивные утверждения быстрее приживутся в вашем подсознании и быстрее обретут силу.



5. Конкретизируйте. Секрет работы аффирмаций в том, чтоб повторять их было просто и удобно.



6. Нужно выбирать аффирмацию, которая подходит вам лично. Еще лучше самому сформулировать ее для себя.

7. Верьте в то, что говорите. Чтобы усилить веру, нужно фиксировать любые свои победы.



8. В конце аффирмаций можно добавить: «Я получаю намного больше, чем ожидаю».



9. Утверждение должно иметь направление: «Я принимаю себя таким, какой я есть» (здесь имеется указание на установку в подсознании: быть таким).

10. Утверждения не должны содержать отрицаний, поскольку в них вы говорите о том, чего вы хотите, а не о том, чего вы не хотите.

