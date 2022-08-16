XIX городская выставка плодов и цветов пройдет в Челябинске 20 августа

Площадки с композициями презентуют все районы города

В субботу, 20 августа, в Челябинске пройдет XIX городская выставка плодов и цветов. Мероприятие состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина, сообщили 16 августа в пресс-службе управления культуры администрации Челябинска.

«По традиции в этот день ЦПКиО превратится в цветущий сад: все районы города презентуют свои площадки и стенды с композициями из цветов, овощей и фруктов, выращенных садоводами», — рассказали в ведомстве.

Торжественное открытие запланировано на 13:00. На сцене выступят лучшие вокальные и танцевальные коллективы города. Также гостей будут развлекать ходулисты в образе цветов и бабочек.

Ранее выставка цветов и плодов прошла в Металлургическом районе города в 60-й раз.