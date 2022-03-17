Wildberries опроверг слухи о краже данных пользователей

Ни персональная, ни финансовая информация ресурса не пострадали

Интернет-магазин Wildberries накануне вечером опроверг слухи о полном уничтожении инфраструктуры ресурса и о том, что база с оплатами клиентов стерта вирусом.



«Слухи „об уничтожении ИТ-инфраструктуры Wildberries и потере бэкенда“ — не более чем вымысел. Ни персональная, ни финансовая информация наших пользователей не пострадала: данные банковских карт надежно защищены»,— заявила компания.



Напомним, с начала недели крупнейший интернет-магазин России работал с перебоями. К вечеру среды, 16 марта, проблемы удалось устранить.





