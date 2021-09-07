WhatsApp перестанет работать на старых версиях Android и iOS

Обновление вступит в силу 1 ноября 2021 года

1 ноября 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работу на гаджетах, работающих на базе устаревших версий Android и iOS. Об этом говорится на официальном сайте приложения.

Как сообщают разработчики, мессенджер будет работать только на устройствах с системой Android 4.0.4 и iOS 9 и старше.

«Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты»,— говорится на сайте.

Отметим, приложение по-прежнему работает только на тех устройствах, которое принимает смс-сообщения или звонки.