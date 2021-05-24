Взять кредит на отпуск готовы всего 15 процентов россиян

Большинство из них взяли бы не более 100 тысяч рублей

Большинство россиян не намерены брать кредит на отпуск. Те, кто все-таки влез бы в долги ради отдыха, в основном взяли бы не более 100 тысяч рублей. Соответствующие результаты показал опрос сервиса по поиску работы «Работа.ру», сообщает РБК.

Так, 85% опрошенных жителей РФ не будут брать кредит на отпуск. Из тех, кто готов воспользоваться услугами банков, 31% взяли бы 50 тысяч рублей, 33% — 100 тысяч рублей. Взять в кредит 150 тысяч рублей на отпуск готовы всего 11% опрошенных, 200 тысяч рублей — 9% респондентов. 6% россиян заняли бы 250 тысяч рублей, еще большую сумму — 10%.

Опрос проводился среди 5000 жителей всех российских регионов старше 18 лет.

Ранее мы писали о том, чем будут заниматься жители Челябинской области в отпуске, а также с какими сложностями южноуральцам приходится сталкиваться, чтобы уйти на законный отдых. Подробнее читайте здесь.