Взвешиваем любовь: сколько стоит содержать лошадь в Челябинске

Ежемесячные расходы сопоставимы с затратами на иномарку

В конном клубе «Добрая лошадка» под Челябинском содержится 19 собственных лошадей и шесть частных. Их владельцы когда-то пришли сюда на занятия и «заболели» — настолько, что приобрели собственных питомцев. Они вкладываются в постой, чтобы обеспечить своим подопечным комфорт, постоянный выгул и профессиональный уход. В материале ИА «Первое областное» разбирается, из чего складывается жизнь символа наступающего года, и подсчитывает бюджет владельца.

Конный клуб специализируется на иппотерапии, а местные лошади становятся настоящими врачами для души и тела. Там помогают детям с ДЦП и ветеранам СВО. Идея принимать частных лошадей родилась вынужденно.

«Мы пришли к постою в период пандемии, когда были вынуждены закрыться дома на какое-то время. Для бизнеса это стало определенной подушкой безопасности, которая позволила оплачивать зарплату конюху, покупать сено и опилки. Так мы смогли пережить тот период без долгов и, главное, не прерывая уход за лошадьми», — рассказывает директор центра Ирина Морданева.





К животным, которых берут в «Добрую лошадку» на постой, предъявляют особые требования. Смотрят на его характер, прежде всего, агрессивность, и состояние здоровья.

Расходы на содержание копытных друзей

Сено — основа их рациона. Одна лошадь съедает 15-20 килограммов сена в сутки — это около полутонны в месяц. В Челябинске тонна сена с доставкой стоит около 10 тысяч рублей. Получается, что в месяц на пропитание одного животного уходит около 5 тысяч рублей.

Ключевым человеком на конюшне является конюх. В челябинском центре его зарплата доходит до 105 тысяч рублей. Если делить ее на 25 копытных, получается около 4300 рублей с каждой лошади.





В статью обязательных расходов, конечно, входит коваль. Специалист расчищает и срезает копыта. Процедуру обязательно проводить каждые полтора месяца, чтобы копыта не заламывались.

«Копыта, как ногти у человека — отрастают. Если их вовремя не подстригать, они начинают заламываться. Мы лошадей не куем, потому что они двигаются, в основном, по земле», — отмечает Ирина Морданева.

Еще одна статья расходов — ветеринария. Помимо обязательных бесплатных прививок (от бешенства и сибирской язвы) оплачивается вызов врача, забор крови и осмотр. Дополнительно животным ставят прививки от лептоспироза и лишая, а также регулярно глистогонят. Лечение — самая непредсказуемая статья расходов, обычная простуда может обойтись в 10-15 тысяч рублей, а пироплазмоз (из-за клещей), к примеру — уже в 25-30 тысяч.





Более того, хотя бы раз в два года лошадям необходим осмотр у стоматолога. Удаление одного «волчка», проблемного зуба, стоит 3,5-4 тысячи рублей.

Дополнительно лошадкам докупается амуниция — цены на седла, вольтрапы, уздечки, попоны выросли кратно. Качественное седло сейчас стоит от 60 до 70 тысяч рублей, а вольтрап (подкладка под седло) — 6,5-7 тысяч рублей.

Итого, без учета непредвиденных медицинских расходов и амортизации снаряжения, минимальная сумма содержания одной лошади в месяц в таком центре составляет около 15-16 тысяч рублей. В крупных спортивных комплексах постой может доходить до 40-60 тысяч ежемесячно.

Почему люди решаются на такие траты?

Ответы владельцев лошадей и тех, кто с ними работает, сводятся к одному: это эмоциональная связь, это мощный выброс гормонов счастья. Эффект затягивает, хочется возвращаться к нему снова и снова. Для многих лошадь перестает быть «спортивным инвентарем». К ней прикипают душой и содержат до конца жизни, даже если первоначальные цели (например, спортивные) ушли на второй план. Говорят: «Все, теперь это мой друг».







Сколько стоит сам друг?

Ценовой разброс на лошадей огромен. По оценке специалиста центра, стартовая цена начинается от 200 тысяч рублей, а далее растет в зависимости от породы, выезженности и заслуг.

Завести лошадь — решение не только финансовое, но и эмоциональное. Это долгосрочные расходы, сравнимые с содержанием автомобиля, и огромная ответственность. Но для тех, кто однажды ощутил связь с этим животным, она становится не просто питомцем, а частью жизни, которую оправдывает «безусловная любовь» и то особое чувство, которое, как говорят в конюшне, деньгами не измерить.



