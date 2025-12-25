Взнос на капремонт в Челябинской области вырастет до 15,45 руб. за «квадрат»

Изменения вступят в 2026 году

С 2026 года ежемесячный взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах Челябинской области будет увеличен. Региональный оператор фонда капремонта установил новый тариф в размере 15,45 рубля за квадратный метр жилья. Об этом сообщает министерство ЖКХ региона.

Сейчас тариф составляет 13,92 рубля.

Изменение, утвержденное постановлением правительства региона, носит плановый характер и происходит ежегодно. Как пояснил врио генерального директора регионального оператора капремонта Николай Сазонов, доведение размера взноса до экономически обоснованного уровня необходимо для полноценного финансирования региональной программы капремонта, включая работы по модернизации лифтового оборудования.

«Это позволит обеспечить запас средств, который может быть направлен на финансирование работ, выполнение которых необходимо после техобследования», — добавил Николай Сазонов.

Повышение тарифа будет проводиться поэтапно, с учетом платежеспособности жителей. Отдельным категориям граждан, имеющим право на льготы, продолжат предоставляться меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая взносы на капремонт.