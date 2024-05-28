Взгляд изнутри: челябинцы показали свое видение города

В городе проходит выставка архитектурной фотографии

Более сотни человек собрались в Доме архитектора на открытии выставки архитектурной фотографии «Голос города». Узнали, каким видят родной город земляки, обсудили развитие фотоискусства в Челябинске и заглянули в себя в поиске ответов на один из главных вопросов.

«Мы, бывает, недооцениваем ракурс, с которого воспринимаем город, а если осознать, что наш вид из окна — это только наш вид, возможно, никто другой никогда не видел город с этого ракурса, то он становится бесценным», — начинает экскурсию по фотовыставке гид и автор проекта «Челябинск пешком» Юлия Семейкина.





Гости «прогуливаются» от снимка к снимку, словно по настоящему городу. Маршрут из 43 кадров растягивается на два этажа Дома архитектора. Эти фото — лучшие работы самих челябинцев, участников конкурса фотографии «Голос города».





На изображениях — вся архитектурная история столицы региона в фасадах зданий. Есть дома 50‑х годов: можно увидеть, как послевоенный облик города создавался архитекторами из Ленинграда и Москвы. Далее ускользающая натура — исторические особняки. Словно в противовес им — модные современные высотки и даже дома, которые только станут лицом Челябинска в будущем.

«Я работаю на стройке проекта на Алом поле „ГОЛОС в сердце города“. Так у меня появилась уникальная возможность показать, какой вид открывается на город из дома, в котором еще никто не живет. Честно говоря, победа стала неожиданностью, так как было много работ, которые достойно передавали всю красоту фасадов и окружающей их обстановки», — сказал победитель фотоконкурса Павел Пилипенко.

Ближе к концу «маршрута» группа сталкивается с компанией за столом. В ламповой обстановке, в окружении ковров и домашних растений гости выставки размышляют о природе идеального дома и его наполнении. Подавляющее большинство участников воркшопа мечтают жить в своем доме в окружении зелени. Из других трендов — окна в пол, чтобы было много света, спокойные природные тона в интерьере и по комнате на каждого члена семьи.





Тем временем в актовом зале гости в открытом диалоге с профессиональным фотографом обсуждают принципы и секреты успешного снимка, построения кадра и выбор экспозиции.





И выставка, и сам конкурс стали своеобразным социологическим исследованием. Его цель — выяснить, как жители Челябинска видят и воспринимают красоту родного города и каким представляют идеальный дом. На суд жюри участники, как профессиональные мастера объектива, так и любители, прислали более 100 работ. Каждую сопровождает небольшое эссе от автора.

«Мы увидели в первую очередь заинтересованность, присланных работ было достаточно много. Работы разные, наполнены разными смыслами. Мы поняли, что наш город — разный. Во-первых, архитектурная фотография — это некая фиксация во времени. Здания не вечны, а вот фотография в некотором смысле — машина времени. Во-вторых, краткость — сестра таланта. Призовые места заняли сбалансированные и лаконичные композиции. Не перегруженные деталями и „украшательствами“. И мы в них видим глубокий смысл. Эти базовые принципы работают везде, в том числе в архитектуре», — отметил член жюри конкурса, главный архитектор проектов строительной группы «Голос» Владимир Болотов.

Выставка будет открыта в Доме архитектора до 30 мая. Вход свободный (0+).