Вызовы бывают разные: как работает фельдшер скорой помощи в пригороде Челябинска

Медработник рассказала, когда ей бывает страшно, а когда — радостно



Любимая работа и выгорание, страшные выезды и поддержка коллег — об этом рассказала фельдшер выездной бригады из Челябинской области Юлия Морозова. 28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи.

В профессию Юлия попала закономерно и осознанно. Мама девушки с юности трудится на посту скорой помощи в Коркино. Есть и другие родственники, которые также работают в медицине. Маленькая Юля, как многие дети, бывала у мамы на работе. К окончанию школы профессия фельдшера скорой помощи стала ее мечтой. Другие варианты даже не рассматривались.





Она и сейчас, спустя много лет, с увлечением рассказывает о работе. Говорит, что возможность помочь пациенту вызывает душевный подъем. Когда же фельдшер бессилен перед обстоятельствами, переживает это тяжело.

Территория, которую обслуживает Юлия Морозова, — это поселки челябинского пригорода, разбросанные друг от друга на десятки километров: Саккулово, Султаева, Смольное, Чишма, Большое Таскино, Ключевка, Ужевка, Есаульский. Фельдшер находится в Долгодеревенском и выезжает, если из этих населенных пунктов поступает вызов.

Лицом к лицу с ковидом

Раньше пост территориально располагался в Саккулово. Изменения произошли во времена ковида. Тогда бригады могли ездить с пациентами по 12 часов, устраивая их по челябинским госпиталям.

В ковид Юлия, наверное, впервые почувствовала, как это — выгореть на работе. Обстановка сама по себе была очень напряженной. Появилось много тяжелых больных. Их надо было госпитализировать, а в стационарах не хватало мест.





«Вот рассказываю, и мурашки по коже. Потому что за некоторых пациентов сильно болела душа. Знали, что надо положить в стационар, а мест нет. Сопереживали, сделать ничего не могли, было очень тяжело морально», — вспоминает Юлия Морозова.

Помимо душевных переживаний, приходилось больше трудиться физически. Коллеги болели, людей не хватало, работники выматывались. Девушка вспоминает, что отпуск у нее тогда был 15 дней, никак не получалось по-другому.

Что тебе нужно для счастья?

За 17 лет Юлия наблюдает перемены в отношении к медикам. Говорит, что в начале ее трудового пути пациенты более уважительно относились к людям в белых халатах. Однако и сейчас встречаются благодарные пациенты, которые узнают потом на улице, говорят спасибо.





Что надо фельдшеру для счастья? Юлия говорит, что радуется, когда довозит тяжелобольных до реанимации. Работать при этом часто приходится «в одни руки», в трудных случаях помогает водитель.

В практике Юлии водители помогали делать непрямой массаж сердца, проводить реанимацию. Бывало, прикрывали, когда на фельдшера нападали неадекватные люди.

Вызовы бывают разные

«В моей практике такое было дважды. Страшно. Был случай, когда женщина разбила мужу голову. Соседи вызвали скорую. У мужчины кровотечение, давление низкое, он умирает, надо оказывать помощь, ставить капельницу, срочно госпитализировать. А она до него не допускает. С ножом кинулась, чтобы я не подходила», — вспоминает Юлия Морозова.

Тогда Юле помог водитель. Все обошлось: мужчину удалось спасти и медработники не пострадали.

Второй случай фельдшер вспоминает с ужасом. Брат отрубил брату голову. И в белой горячке кинулся с топором на приехавшего медика: «Пришивай!».

Работники скорой уже по обстановке рядом с домом ориентируются, потребуется ли подмога. В подозрительных случаях водители сами предлагают войти в помещение вместе.

К счастью, такие ситуации возникают редко, и фельдшер беспрепятственно оказывает помощь больному. Чаще всего скорую вызывают, когда без этого вполне можно обойтись. Простуда, ОРВИ, хроническое заболевание — не повод для вызова скорой.

«Хотелось бы к людям обратиться: прежде чем вызывать скорую на температуру 37,5, подумайте. Может быть, в это время чьей-то жизни угрожает опасность. А фельдшер поедет к вам», — говорит Юлия.

Также фельдшер попросила напомнить водителям: пропускайте скорую с мигалкой! Просто так сирену никто не включит и по встречной полосе не поедет.

Из ярких случаев в медицинской практике девушка вспоминает вызов на госпитализацию беременной. В то время Юлия работала в Коркино.

«Было очень холодно, это был конец октября или ноября. Мороз — минус тридцать. Я захожу в дом, там темно. Заметила, что женщина как-то присаживается. Начала проводить гинекологический осмотр — а там уже головка резалась. Быстренько за родовым набором! Девочку родили, я ее в свою куртку завернула, потому что больше завернуть было не во что. И увезли маму с ребенком в больницу», — рассказывает фельдшер.

Юлия очень тепло отзывается о коллективе. Говорит, что в скорой в Долгодеревенском работают очень хорошие и дружные люди.





Есть повод для добрых слов

Всем работникам скорой помощи коллеги передают поздравления. К ним присоединяется главный врач скорой помощи Челябинска Александр Васильев.

«Работа эта тяжелая. Награда — тысячи спасенных жизней. Трудно выдержать такой ритм, темп. Поэтому желаю коллегам терпения, удачи, успеха на их пути, чтобы все невзгоды оставались в прошлом. И самое главное, чтобы они берегли свое здоровье», — говорит Александр Васильев.