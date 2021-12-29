Выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин встретился со спасателями

В канун Нового года для малыша и его семьи провели экскурсию по подразделениям МЧС России



«Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка — это настоящее чудо. И такие чудеса воплощают в жизнь пожарные и спасатели МЧС России каждый день, неся боевую службу»,

— отметил Петр Гриценко.

«Мы подарили Ване возможность ощутить себя настоящим спасателем. Разрешили ему залезать внутрь машин, посидеть в кабине и даже немного поуправлять. Также Фокины побывали на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России»,

— рассказали в пресс-службе МЧС России.