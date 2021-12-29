Чудом выживший при обрушении дома в Магнитогорске Ваня Фокин накануне Нового года вместе с родителями побывал на экскурсии в подразделениях МЧС России. Такой тематический подарок в чрезвычайном ведомстве подготовили для «крестника», которого три года назад при разборе завалов обнаружил истринский спасатель Петр Гриценко. Десятимесячный мальчик тогда больше суток провел в бетонном плену на 25-градусном морозе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, экскурсия началась со встречи мальчика со своим спасителем — заместителем директора Департамента спасательных формирований пожарной части № 60 Петром Гриценко.

«Каждая спасенная жизнь, а тем более жизнь ребенка — это настоящее чудо. И такие чудеса воплощают в жизнь пожарные и спасатели МЧС России каждый день, неся боевую службу», — отметил Петр Гриценко.
Для Вани и его семьи провели экскурсию по музею пожарной охраны. Мальчика больше всего заинтересовали пожарная автоцистерна и автолестница. Затем пожарные показали познавательный мультфильм о правилах безопасности в быту.

В центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» для мальчика подготовили интерактивную выставку аварийно-спасательной техники и показали тематический спектакль.

«Мы подарили Ване возможность ощутить себя настоящим спасателем. Разрешили ему залезать внутрь машин, посидеть в кабине и даже немного поуправлять. Также Фокины побывали на экскурсии в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России», — рассказали в пресс-службе МЧС России.
Завершилась теплая встреча новогодней елкой с Дедом Морозом и подарками. Петр Гриценко вручил памятные подарки Ване и его семье и пожелал всего самого лучшего в Новом году.

Напомним, Ваня Фокин спустя сутки был найден под завалами разрушенного взрывом подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, тогда ребенка спецрейсом отправили в Москву, за спасением жизни малыша следила вся страна. Его историю читайте в нашем материале.