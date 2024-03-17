Вывезенная из‑под обстрелов в Донбассе женщина проголосовала на выборах в Усть‑Катаве

В родной город она вернулась осенью прошлого года благодаря сестре и волонтерам

Валентина Владимировна родилась в Усть-Катаве Челябинской области, но почти всю жизнь прожила на Украине. Осенью 2023 года ее сестра обратилась к волонтерам за помощью, чтобы вывезти женщину из находящегося под обстрелами Донбасса. Пенсионерку благополучно доставили домой. По словам женщины, в непростой период именно Родина протянула ей руку помощи и она считает своим долгом проголосовать на выборах президента, передает газета «Усть-Катавская неделя».

На участок женщина отправилась в первый день голосования — 15 марта.

Те, кто еще не проголосовал на выборах президента, могут сделать это сегодня до 20:00. Кроме того, каждый избиратель может принять участие в викторине и выиграть ценные призы. Стойки регистрации находятся на избирательных участках.