Выставку трофейной техники НАТО за неделю посетили более 90 тысяч южноуральцев

Экспозиция работает последнюю неделю

В Челябинске продолжает работу выставка трофейной техники НАТО. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей города. За прошедшую неделю ее посетили более 90 тысяч южноуральцев.



«Ежедневная средняя посещаемость выставки за это время составила более 13 тысяч человек. Пик интереса жителей был отмечен в субботу, когда гостями экспозиции стали 19 тысяч человек», — сообщают представители Центрального военного округа.

Среди постоянных посетителей — жители Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.



Выставка трофейной техники НАТО в Челябинске завершится 20 июля. Она проходит при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



Отметим, что выставка не оставляет никого равнодушным. Челябинцы уже поделились своими впечатлениями о ней.