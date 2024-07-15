В Челябинске продолжает работу выставка трофейной техники НАТО. Она вызвала большой интерес у жителей и гостей города. За прошедшую неделю ее посетили более 90 тысяч южноуральцев.
«Ежедневная средняя посещаемость выставки за это время составила более 13 тысяч человек. Пик интереса жителей был отмечен в субботу, когда гостями экспозиции стали 19 тысяч человек», — сообщают представители Центрального военного округа.
Среди постоянных посетителей — жители Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан.
Выставка трофейной техники НАТО в Челябинске завершится 20 июля. Она проходит при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, а также губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
Отметим, что выставка не оставляет никого равнодушным. Челябинцы уже поделились своими впечатлениями о ней.
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