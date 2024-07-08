Выставку трофейной техники НАТО за день посетили 12 тысяч южноуральцев

Здесь можно увидеть знаменитый танк Abrams и другие машины

В Челябинске на парковке ледовой арены «Троктор» 8 июля открыли выставку трофейной техники НАТО, захваченной под Авдеевкой и Донецком. Уже к полудню экспозицию посетили более пяти тысяч южноуральцев, а к концу дня число посетителей перевалило за 12 тысяч, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«На выставке 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины. В их числе танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer», — отмечают в пресс-службе.

До этого экспозиция выставлялась в Свердловской области. Там ее посетили более 130 тысяч человек. В пресс-службе Центрального военного округа полагают, что высокая посещаемость выставки в Челябинске связана с ростом патриотических настроений.

Выставка проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФО. Это совместный проект Центрального военного округа, полпредства в УрФО и партии «Единая Россия». В Челябинске проект поддержал губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске посетить экспозицию можно до 20 июля с 10:00 до 21:00 ежедневно. Вход на выставку для всех бесплатный.