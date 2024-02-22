Сегодня, 22 февраля, число посетителей выставки-форума «Россия» на ВДНХ достигло семи миллионов. Юбилейным посетителем стал Алексей Максимов из города Волжского со своей семьей, сообщает пресс-служба дирекции выставки.
Алексей Максимов приезжает на выставку второй день подряд. Вместе с близкими он планировал посмотреть проекты и разработки российских регионов в Павильоне № 75.
«В Москве мы уже сходили во множество мест, побывали даже на хоккее. Для Выставки „Россия“ мы сегодня запланировали целый день, надеюсь, что все успеем посмотреть. Мы еще только начали осмотр, но уже в восторге — выставка оставляет волшебные впечатления. А дети после посещения части стендов уже решили, что будут жить или в Якутии, или на Колыме — точно еще пока не определились», — отметил Алексей Максимов.
На выставке-форум «Россия» представляют важнейшие достижения страны. Уникальное российское ЭКСПО стартовало на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Для посетителей подготовили 132 экспозиции, в том числе представлены все 89 регионов России. Форум продлится до 8 июля 2024.
Напомним, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Дне экологии, который прошел на выставке-форуме «Россия» в Москве, рассказал про экологические проекты Южного Урала. Также он объявил, что Челябинск в октябре 2024 года во второй раз проведет всероссийский Детский экологический форум.
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