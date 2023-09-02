Выставку о педагогах и наставниках откроют в историческом парке Челябинска

Посетители окунутся в историю отечественной педагогики

6 сентября в челябинском мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история» откроется выставка «Как воспитать настоящего человека?». Посетители узнают о характере и особенностях образования и воспитания в разные временные периоды, а также смогут поблагодарить своих педагогов и наставников, сообщили в пресс-службе исторического парка.

Благодаря исторической реконструкции посетители смогут погрузиться в историю отечественной педагогики и сформировать всестороннее представление о воспитательном процессе. Также можно будет очно познакомиться с главными героями каждого из периодов.

Кроме того, на выставке будет работать «Зал благодарности», где каждый посетитель сможет оставить имя своего учителя или наставника, которое будет включено в интернет-портал «Спасибо тебе, учитель!».

«Пройти мимо памятных дат отечественной педагогики, которыми богат Год педагога и наставника, невозможно. Поэтому мы и решили сделать осенний подарок жителям и гостям города, чтобы начало учебного года было интереснее. Главная цель выставки — в современном формате, опираясь на историю, традиции отечественной педагогики и культуру России, ответить на вопрос: „Как воспитать настоящего человека?“»,— рассказала директор челябинского исторического парка «Россия — Моя история» Полина Глинских.

По ее словам, выставка может стать полезным пособием жизни человека, причем как для детей, так и для взрослых.

Работать выставка будет до 8 октября.