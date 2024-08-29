Выставка «В фарватере Айвазовского» откроется в Челябинском государственном музее изобразительных искусств 6 сентября.
«В истории отечественной живописи маринистика занимает почетное место. Подвиги российского флота, романтика морской службы, жажда путешествий и открытий предопределили создание значительных произведений. На выставке горожане смогут увидеть произведения мастеров, чьи творческие биографии охватывают более полутора столетий — до начала XXI века», — говорят в музее.
На выставке будут представлены полотна Айвазовского, Беггрова, Бенуа, Дубовского, Пена и других художников-маринистов, а также мемориальные предметы из собрания Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга. Экспозицию также украсят макеты кораблей, корабельных пушек и морские приборы.
Выставка будет работать до 8 декабря 2024 года.