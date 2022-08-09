Выставка цветов и плодов пройдет в Металлургическом районе Челябинска 13 августа

Гостей мероприятия ждут гастрономические сюрпризы

13 августа в Металлургическом районе Челябинска пройдет выставка цветов и плодов. Как сообщил глава района Сергей Кочетков, в этом году мероприятие состоится в 60-й раз.

Выставка пройдет в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Торжественное открытие запланировано на 12:00. Для гостей организуют праздничную шоу-программу, выставку различных овощей, фруктов и цветов. Как и в прошлые годы, садоводы представят посетителям результаты своих трудов, среди которых наверняка будут овощи-гиганты или плоды интересных форм, а также различные поделки.

Все желающие смогут приобрести свежие овощи, фрукты и цветы, а также саженцы цветочной рассады, кустарников и деревьев, чтобы потом выращивать их на своих участках.

Ежегодно на праздник приезжают сотни гостей, в числе которых не только садоводы, но и любители свежих овощей и фруктов.